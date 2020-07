Matteo Salvini asfalta Virginia Raggi, lei replica e volano stracci

Massimiliano Gobbi 04 luglio 2020 a

a

a

Una Piazza del Popolo questa mattina gremita di tricolori per la manifestazione del centrodestra, nella quale erano presenti anche numerosi parlamentari e dirigenti dei partiti e con la possibilità di entrare per i manifestanti solo su accredito per ricordare le misure di sicurezza, rispettate per tutta la durata della manifestazione. “Sedetevi, evitiamo polemiche”, ha chiesto Matteo Salvini ai manifestanti che stavano entrando nei quattro quadranti della piazza utili a favorire il distanziamento sociale. Il primo, tra i leader, ad intervenire dal palco è stato il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani, a seguire la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni e in chiusura il segretario della Lega Matteo Salvini che ha asfaltato la sindaca Virginia Raggi: "Liberiamo Roma, restituiamo un sindaco a Roma e un presidente di regione all'altezza. La Capitale - ha urlato dal palco il leader della Lega - non può essere ricordata per i rom, per i topi, per gli autobus bruciati, e le buche per strada".

Immediata la reazione della sindaca che, con un tweet ha risposto: "Matteo Salvini hai la faccia tosta. Abbi rispetto di Roma. La chiamavate "ladrona" e ora vorreste tornare a spolparla.Noi romani stiamo risanando debiti e lo sfascio che ci avete lasciato quando l'avete governata. Basta chiacchiere. Ps: lascia pulita piazza del Popolo”.

Non si sono fatte aspettare le repliche da parte degli esponenti del centrodestra: “La sindaca chiede di lasciare Piazza del Popolo pulita al termine della manifestazione, la stessa che lascia le strade nel degrado e con l’immondizia che sommerge Roma. In questi anni, grazie al suo operato, siamo diventati famosi per i topi, cinghiali e campi rom che invadono la città e questo non è possibile per una Capitale. Noi abbiamo lasciato la piazza pulita, ora cara Raggi sarebbe il momento di lasciare la poltrona”, ha commentato Laura Corrotti, consigliere Lega Regione Lazio.