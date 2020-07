Malore in mare, bagnina salva anziano. Poi arriva l'eliambulanza

Massimiliano Gobbi 03 luglio 2020 a

Un anziano è stata colto da un malore in acqua a Tor San Lorenzo, sul litorale romano. E' successo intorno alle ore 13 di oggi nel tratto di spiaggia libera in prossimità dello stabilimento balneare Bagni Stella di via della Colombe, nel comune di Ardea. Immediato l’intervento di due persone che lo hanno portato a riva e messo seduto sotto il suo ombrellone. A prestare i primi soccorsi anche la 16enne Miriam, bagnina dello stabilmento, che dopo pochi istanti dall'incidente ha messo l'uomo in posizione di sicurezza in attesa dei sanitari.

"Il signore a quanto pare aveva bevuto - dichiara la giovanissima bagnina - appena arrivata sul posto ho trovato l'uomo poco cosciente con la schiuma in bocca e sul corpo. Nel frattempo è partita la richiesta di soccorsi ed ho avvisato lo staff dello stabilimento per aiutarmi a far rispettare le distanze di sicurezza. In pochi minuti sono arrivati i sanitari e hanno preso cura di lui. L'uomo aveva circa 70 anni".

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanza e automedica e l’eliambulanza atterrata in prossimità delle dune. "La bagnina è stata molto brava - dice un soccorritore - è intervenuta in tempo, non è stata necessaria nessuna manovra di rianimazione".

Si tratta del terzo caso in pochi giorni sul litorale sud di Roma. Domenica 28 giugno, un uomo è stata soccorso sempre a Tor San Lorenzo, nella spiaggia libera confinante con lo stabilimento “La Venere in Bikini”. A Torvaianica, invece, una donna di 45 anni è stata salvata nei pressi stabilimento balneare “Celori”.