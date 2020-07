Roma, due donne si fanno il bidet nella fontanella del cimitero Verano

02 luglio 2020 a

Roma sprofonda nel degrado totale. L'ultima vergogna nella Capitale è la foto che ritrae due donne nude che si fanno il bidet alla fontanella davanti al cimitero monumentale del Verano. La pubblica su Facebook Simone Carabella - secondo quanto riporta il sito 7Colli.it - ed è l'ennesima denuncia che lascia senza parole perché la doccia al Verano è l'emblema del degrato in cui è sprofondata la Capitale.

"Dopo i filmati di uomini nudi che si lavano a Largo Argentina in pieno centro città, questa volta tocca ad un altro dei posti simbolo della capitale - si legge su 7Colli - Tra l’altro in questo caso ci troviamo proprio all’ingresso di un luogo sacro, dove migliaia di cittadini romani si recano a trovare i loro cari defunti". Poi l'affondo alla sindaca Raggi: "Le signore si fanno tranquillamente un bidet alla fontanella all’ingresso del cimitero completamente nude, come se si trovassero nel bagno di casa loro. Basterebbe una pattuglia del Noe, qui come a Via Marsala. Ma la Raggi è impregnata contro CasaPound, il resto va tutto bene, e la città sprofonda".