Ancora un bus in fiamme. Mezzanotte di paura sulla Cassia

29 giugno 2020 a

Un altro autobus in fiamme a Roma. Venti minuti dopo la mezzanotte i vigili del fuoco del del Comando di Roma sono intervenute in via Cassia all'incrocio con piazza della Visione, per incendio autobus della linea TPL. L'autobus rientrava in deposito vuoto, non ci sono persone ferite o intossicate. Sul posto una Squadra VVF, un'Autobotte VVF e il Funzionario di Servizio. Il personale prontamente intervenuto provvedeva a spegnere il l'autobus che però veniva distrutto dalle fiamme.