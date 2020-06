Boom di incidenti con il monopattino elettrico. A Roma è già allarme

Sullo stesso argomento: Aiuti per i taxi fermi non ai monopattini

Pedoni investiti e automobili che sbalzano i conducenti dei mezzi elettrici: in Centro c'è praticamente un incidente al giorno. Servono regole

Andrea Ossino 15 giugno 2020 a

Le strade si arricchiscono di un nuovo mezzo che prima ancora di riuscire a decongestionare il traffico stradale ha aumentato il numero dei cosiddetti «utenti vulnerabili». Sono circa 25 infatti i casi di incidenti in Italia che coinvolgono monopattini. Una quindicina sono avvenuti nelle ultime settimane. E la faccenda, a Roma, presto potrebbe finire in consiglio comunale. Fratelli d’Italia ha infatti proposto una mozione «per cercare di correggere» quelli che definisce come «gli effetti negativi di provvedimenti scriteriati».

In un Paese in cui nel 2018 (ultimo dato disponibile) sono morti 612 pedoni e 219 ciclisti, venerdì scorso è iniziata anche la triste statistica dei decessi dovuti a incidenti che hanno coinvolto monopattini: uno scontro con un’utilitaria è stato fatale per un sessantenne travolto in una rotatoria a Budrio.

Nella Capitale fortunatamente ancora non ci sono stati incidenti mortali, ma i casi continuano ad aumentare. Sabato scorso, in via del Corso...

