Sul cellulare di Anastasiya foto provocanti: "Sono una padrona pretenziosa"

Emergono nuovi e "piccanti" dettagli sui protagonisti finiti a processo nell'ambito del tragico omicidio di Luca Sacchi, il personal trainer di 24 anni ucciso la notte dello scorso 23 ottobre con un colpo di pistola alla testa davanti al pub John Cabot, nel quartiere romano dei Colli Albani. Durante la trasmissione "Quarto Grado - Le Storie" in onda su Rete Quattro, sono stati mostrati gli screenshot salvati sul telefono di Anastasiya Kylemnyk, fidanzata della vittima e ora imputata per spaccio di stupefacenti. Le immagini riportano conversazioni tra i cosiddetti "money-slave", uomini disposti a pagare per essere sottomessi da una padrona che si fa chiamare "Dea Anais": "Sono una padrona pretenziosa", si legge. Il programma televisivo ha fatto vedere anche delle fotografie di una ragazza mascherata e vestita di pelle e calze a rete, mora e provocante. Ci si chiede se dietro quelle immagini possa esserci la stessa Anastasiya o se la ragazza avesse salvato quei messaggi proprio perché affascinata da quel mondo e dal denaro che vi circolava.