A Roma torna l'orario libero per i negozi

Cambiano ancora gli orari di apertura e chiusura delle attività commerciali. È la terza ordinanza in poco tempo sul tema che accoglie le richieste dei commercianti e toglie, tra l'altro, la chiusura fino ad oggi obbligatoria alle 21 e 30 per le attività artigianali come pizzerie a taglio, pasticcerie, gelaterie. Ma una boccata d'ossigeno arriva anche per parrucchieri e centri estetici che potranno aprire anche prima delle 11 così come per ferramenta, termoidraulica e autofficine.

La sindaca Raggi, che ieri ha firmato la nuova ordinanza, l'ha «giustificata» cosi: «Nessun limite orario sarà imposto a quelle attività che registrano picchi di clientela in momenti specifici della giornata, a seconda dei servizi offerti, e che quindi verrebbero penalizzati da vincoli troppo rigidi. È la novità di questo provvedimento varato non appena la situazione sanitaria ce lo ha consentito». Le disposizioni restrittive erano state ritenute necessarie con la riapertura delle attività commerciali e la ripresa della mobilità dei romani per evitare picchi di traffico negli orari di punta, ma avevano generato non poche lamentele da parte delle diverse categorie produttive che si sono viste comunque limitate nella possibilità di stare aperti in un momento davvero difficile per le loro attività. Da qui i primi accorgimenti all'ordinanza per poi arrivare a quella di ieri che di fatto fa tornare tutto, o quasi, come era prima dell'emergenza covid. Soddisfatta Confartigianato Roma con il suo presidente Andrea Rotondo: «Accogliamo con favore il nuovo provvedimento, frutto dell'ascolto e della collaborazione tra Amministrazione e associazioni di...

