05 giugno 2020

Terrore ieri sera in un appartamento in via Ratto delle Sabine, a Casal Monastero. Tre bandidi si sono spacciati per corrieri di una ditta di spedizioni e, una volta entrati in casa hanno immobilizzato il proprietario, la madre disabile e la badante. I tre sono poi fuggiti portando via due cellulari e circa 300 euro. Indaga la polizia