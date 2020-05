Ci mancava lo sciopero. Stop trasporti a Roma: a rischio metro, bus e Cotral

29 maggio 2020 a

a

a

Sciopero dei trasporti pubblici a Roma e del Cotral oggi venerdì 29 maggio. Disagi, rallentamenti e corse a riscio per autobus urbani ed extraurbani, tram e metro. Lo sciopero è di 4 ore, dalle 8,30 alle 12,30, ed è stato proclamato sulla rete Atac e per il trasporto pubblico extraurbano del Lazio sindacato Faisa Cisal. L’agitazione interessa bus, tram, metropolitane, ferrovie Roma-Lido, Roma-Civitacastellana-Viterbo e Termini-Centocelle.

Oltre ai disagi per le limitazioni dovute al coronavirus ci si mette anche lo sciopero in quello che si preannuncia come il classico venerdì di passione per i pendolari di Roma e del Lazio. Saranno garantite tutte le corse fino alle 8,30 e alla ripresa del servizio alle 12,31, ha annunciato l'organizzazione sindacale mercoledì nel proclamare la mobilitazione.