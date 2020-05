Spara alla moglie e al figlio. Poi tenta il suicidio

Scena da far west questa mattina in via Francesco Maria Torrigio, nel quartiere romano di Primavalle, a Roma. Un'ex guardia giurata di 67 anni ha accoltellato la ex moglie e poi le sparato. Subito dopo ha fatto fuoco anche verso il figlio di 43 anni e infine ha rivolto l’arma verso se stesso. I tre sono stati tutti trasportati al Policlinico Gemelli e sono tuttora in gravi condizioni. La donna di 63 anni è la più grave.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, la donna e il figlio erano andati a casa dove vivevano prima della separazione in via Francesco Maria Torrigio, nel quartiere di Primavalle per prendere alcune cose quando sono stati feriti dall’uomo. Moglie e marito erano separati. Al momento via Torrigio è bloccata perché sono in corso i rilievi delle forze dell'ordine.