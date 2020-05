Più tavoli all'aperto per bar e ristoranti. Il tweet della Raggi arriva a notte fonda

È stata approvata la delibera per ampliare il suolo pubblico di bar, ristoranti e attività commerciali a Roma. E Virginia Raggi lo comunica con un tweet a notte fonda: "Arriva aiuto concreto per bar, ristoranti e locali. A Roma approvata delibera per mettere più tavolini con iter superveloce. Priorità è lavoro".

Il provvedimento era atteso da alcuni giorni e consentirà alle attività commerciali di estendere lo spazio esterno dedicato ai tavolini per favorirne la ripresa economica nella fase 2 dell’emergenza sanitaria.