Tavolini all'aperto, cosa dice la delibera della Raggi

Approvata a notte tarda dopo diversi rinvii e non pochi litigi anche interni alla maggioranza la delibera che concede ai ristoratori il 35% in più di tavoli all’aperto. Basterà una domanda inviata on line ai municipi competenti corredata da una planimetria e i titolari di bar e ristoranti potranno subito occupare all’esterno dei loro locali senza dover aspettare l’ok del municipio, fatto salvo il rispetto del codice della strada e la lontananza dai monumenti.

Per approfondire leggi anche: A Roma cambia tutto

Questo fino al 31 dicembre 2020, basta che le domande arrivino entro il 31 ottobre dello stesso anno. Non dovranno, inoltre, adeguarsi fino a questo termine al catalogo degli arredi in modo da non spendere altri soldi.