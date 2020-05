Roma prova a ripartire dopo l'emergenza coronavirus. Ma le difficoltà sono tante. La sindaca Virginia Raggi intervistata da SkyTg24 parla della necessità di ampliare gli spazi esterni per i ristoranti e di riaprire i centri estivi.

"Stiamo lavorando proprio in queste ore al provvedimento per gli spazi esterni - spiega la Raggi ai microfoni Sky - Sono consapevoli che dietro ogni serranda c'è una famiglia. E dobbiamo fare qualcosa di concreto per aiutare queste persone". E poi il discorso sui centri estivi che verranno riaperti. "Li riapriremo nei giardini delle scuole e degli asili. Tutto questo sempre garantendo le norme del distanziamento ma ben sapendo che i bambini si abbracciano e vogliono giocare. Voglio fare del bene alla mia città".