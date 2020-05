Va a casa di un amico e lo uccide. Un fermo

Un ragazzo è morto, ucciso da colpi di arma da fuoco mentre un secondo giovane è rimasto gravemente ferito e trasportato d’urgenza al Sant’Eugenio. L’episodio, su cui stanno indagando i carabinieri di Ciampino e quelli di Castel Gandolfo, è avvenuto alle 18.20 in una casa in via Cagliari a Ciampino. La vittima è giovanissima e ha poco più di 20 anni. Il ragazzo era residente nella casa di via Cagliari a Ciampino, davanti alla quale è stato ucciso. Anche il ferito, in fin di vita è un giovanissimo italiano ma che non risiede in quella zona. I carabinieri che indagano sull’omicidio e il tentato omicidio di via Cagliari, secondo quando si apprende, hanno fermato un uomo. Sarebbe un amico della vittima e del giovane rimasto ferito gravemente da più colpi di pistola e che, al Sant’Eugenio sta combattendo tra la vita e la morte. Al momento i carabinieri stanno sentendo la persona fermata e si ignorano i ragioni del gesto. In quella casa c’erano tre persone: la vittima, l’altro giovane ferito, entrambi circa 30 anni, e l’assassino armato di pistola. Non è chiaro se il killer ha fatto irruzione in casa o è entrato come persona conosciuto dal proprietario. Fatto sta che ad un certo punto ha sparato. Il padrone di casa è stato il primo ad essere raggiunto dai proiettili, forse due. Non gli hanno lasciato speranza di sopravvivenza. Mentre l’altro giovane ha tentato la fuga verso l’uscita, il killer gli ha scaricato addosso il resto del caricatore attingendolo più volte in diverse parti del corpo. Il ragazzo è arrivato nel giardino condominiale stramazzando al suolo. Forse, l’assassino credendolo morto è andato via. Sul posto sono arrivati in forze i carabinieri che hanno soccorso il ferito affidandolo alle cure degli operatori del 118. Trasportato in ospedale al Sant’Eugenio, i medici stanno tentando disperatamente di salvargli la vita con un intervento chirurgico per rimuovergli le ogive che ha conficcate nel corpo.