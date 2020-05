Migliaia di "congiunti" invadono i parchi di Roma. Altro che i Navigli a Milano

Altro che Navigli a Milano. A Roma migliaia di "congiunti" si stanno ritrovando fra Villa Borghese, Villa Ada e sulle banchine del Tevere. Una vera e propria esplosione di libertà, altro che quattro ragazzi ai Navigli... Se a Milano il sindaco Beppe Sala si è infuriato per "assembramenti" esagerati dei milanesi, definendoli una "vergogna", allora cosa dovrebbe dire la prima cittadina di Roma Virginia Raggi. Queste immagini parlano chiaro. La bella giornata di sole ha fatto sì che i parchi della Capitale siano stati letteralmente presi d'assalto. Qualcuno porta la mascherina, ma in tanti non la indossano, anche perché sono usciti a fare una passeggiata in famiglia e, probabilmente, non hanno intenzione di incontrare altre persone.