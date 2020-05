Via di Portonaccio invasa da piante e rami spezzati

Incuria, degrado e assenza dei servizi. Puntuali, a primavera inoltrata, tornano i folti cespugli in via di Portonaccio. Una costante negli ultimi anni: la folta vegetazione, ha invaso strada e marciapiede rendendo difficoltoso, e pieno di insidie, il percorso per gli abitanti della zona.

Stanchi di questa situazione, che perdura nonostante le numerose sollecitazioni ad intervenire inviate al Comune, i residenti e i proprietari dei negozi hanno provveduto almeno in parte, a tagliare i cespugli che ostruivano il passaggio.

Il piccolo marciapiede che separa le due corsie nel centro della strada invece, è rimasto completamente inutilizzabile a causa della vegetazione e dei grossi rami secchi che, in parte staccati dagli alberi, sono rimasti a “penzoloni” adagiati sui tetti delle macchine parcheggiate. Uno stato di abbandono che non riguarda solo via di Portonaccio, ma tutto il quartiere di Casal Bertone, con l’Amministrazione che rimane sorda alle numerose proteste dei cittadini.