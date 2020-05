Finanziamenti e stop ai contributi per il mondo dello sport

Un appello affinché la Regione Lazio sostenga il mondo dello sport duramente colpito dall'emergenza Covid-19. L'iniziativa arriva dalla Lega. "Lo sport - sostiene il presidente della V Commissione Pasquale Ciacciarelli - è tra i comparti più danneggiati: servono finanziamenti e lo stop ai contributi". A livello nazionale lo sport vale l'1,7% del Pil, cioè più di 30 miliardi di euro. Un valore che raddoppia a 60 miliardi se si considera anche l’indotto. Nel complesso, oltre 20 milioni di italiani praticano attività sportive, mentre i tesserati fra Coni ed Enti di Promozione Sportiva sono almeno 12 milioni. La gravità della crisi conseguente al Coronavirus che ha investito il mondo dello sport emerge anche dai dati di Pasbem (Professionisti Associati Sport, Benessere e Movimento), un’associazione di Confcommercio Professioni, secondo cui, dopo solo due settimane dall’inizio dell’emergenza l’industria dello sport aveva subito un calo di attività del 24% a livello nazionale, che il 7 aprile aveva già raggiunto il 35%.

Tradotta in cifre una perdita di 7 miliardi di euro. Il mercato riguardante Sport&Wellness rappresenta il 5,3% dell’economia globale e che in Italia vale circa 10 miliardi di euro. Secondo la previsione fornita dalla Confederazione dello Sport, questo settore perderà almeno 1 miliardo di euro, con almeno 30 mila associazioni e società sportive dilettantistiche costrette a

sciogliersi nei prossimi mesi. La situazione è particolarmente grave per le piscine, che in Italia sono circa

1500, che secondo l’ultimo rapporto sulla pratica sportiva in Italia, pubblicato nel 2015 dall’Istat, consentono a quasi 4 milioni e 265mila persone di praticare sport acquatici. La manutenzione di questi impianti è necessaria e i costi sono altissimi anche

quando restano chiusi. Tra spese di corrente, acqua e filtri, proprietari e gestori devono far fronte a un esborso che oscilla tra i 10 e i 12mila euro al mese. "La V Commissione si occuperà anche della tutela dello sport per sollecitare la Regione Lazio a sostenere, a partire da finanziamenti a fondo perduto e a tasso zero, i titolari di attività, afflitti dalle spese fisse e preoccupati dai mancati guadagni, e chi diffonde le discipline minori, con un occhio rivolto alle persone con

disabilità", spiega ancora Ciacciarelli sostenuto nell'iniziativa dai consiglieri regionali del Carroccio Orlando Angelo Tripodi,

Daniele Giannini, Laura Corrotti e Laura Cartaginese, che hanno presentato un documento alla giunta Zingaretti proponendo il

coinvolgimento del Coni, delle federazioni e degli enti di promozione sportiva. ''Probabilmente la riapertura delle attività avverrà con maggiore ritardo rispetto agli altri settori e, pertanto, si necessita lo stop ai tributi regionali anche per il comparto sportivo - sostengono i consiglieri della Lega - concedendo maggiore respiro agli operatori,

costretti altrimenti alla chiusura"', accendendo i riflettori anche sulla fase 2: ''Occorrono delle misure per garantire la valenza

sociale ed educativa: dal bonus famiglia per i bisognosi ai contributi per le iscrizioni alle federazioni, le manutenzioni legate al Covid-19 e le sanificazioni. La Regione Lazio ha l'obbligo di guidare questo processo, evitando la scomparsa delle palestre di vita dalle grandi città ai piccoli centri alle periferie e dando un calcio alla criminalità''."Nicola Zingaretti ascolti la voce del mondo dello sport e accolga le proposte della Lega per tutelare il comparto, le cui migliaia di attività rischiano di scomparire perché soffocate, al di là dei mancati guadagni, dalle spese fisse: dai canoni di affitto alle utenze. Ecco perché la V Commissione convocherà al più presto la Giunta, il Coni, le federazioni e gli enti di promozione sportiva. Il

grido di allarme non può restare inascoltato e continueremo la battaglia con gli operatori insieme al senatore Claudio Barbaro, il cui intervento è stato vitale", aggiunge il capogruppo della Lega alla Pisana Orlando Tripodi.