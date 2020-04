Anche il Lazio pensa alla fase due

Anche la Regione Lazio cominci a pensare alla fase due. L'esortazione al governatore Nicola Zingaretti arriva dal centrodestra, che chiede un Consiglior regionale straordinario per affrontare il tema della fine del lockdown. "Chiediamo si tenga al più presto un Consiglio regionale straordinario e che Zingaretti sia presente in Aula, a spiegare chiaramente cosa sta facendo la sua giunta per preparare la riapertura dell'attività produttive nel Lazio,invece di lanciare proclami senza contenuti sui social e nei comunicati stampa", dichiarano i consiglieri del centrodestra alla Pisana. "Da quando è diventato segretario del Pd, Zingaretti si occupa di tutto tranne che di fare ciò cui per cui è stato eletto - aggiungono i consiglieri - ma questa volta deve presentarsi in Consiglio, perché la pesante crisi economica generata dal Coronavirus esige che l'amministrazione regionale fornisca rapidamente indirizzi precisi e piani concreti per sostenere imprese e famiglie. E' in gioco la sopravvivenza del tessuto produttivo della regione, e sono a rischio migliaia di posti di lavoro. Il centrodestra vuole confrontarsi su provvedimenti e modalità della Fase 2 e questa maggioranza dem, visti i tanti danni fatti agendo in deroga, non può più permettersi di negare all'Aula il dibattito democratico. Quindi Zingaretti chiuda la stagione delle conferenze stampa, degli affidamenti diretti, delle ordinanze imposte dall'alto e venga in Consiglio sentire le nostre proposte". "In Regione Lazio regna il caos totale. Zingaretti e la sua giunta sono in tilt su tutto, dalle mascherine fantasma ai tamponi nelle Rsa. Sulla riapertura delle attività produttive ancora il buio, solo annunci", rincara la dose Fabrizio Ghera capogruppo di Fratelli d'Italia alla Pisana. Proprio FdI domattina alle 13 terrà una video conferenza stampa per illustrare le proposte del partito sia in campo economico che sanitario, relative alla fase di riapertura post emergenza Coronavirus nel Lazio e per fare il punto su carenze e ritardi dei provvedimenti emessi dalla Giunta Regionale del Lazio.