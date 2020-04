Distrutta dai vandali la fontana del Cupido a Villa Doria Pamphilj

Distrutta dai vandali la Fontana del Putto, più popolarmente conosciuta come Fontana del Cupido, a Villa Doria Pamphilj, a Roma: i dodici gigli che ornavano la fontana ottocentesca, sono stati letteralmente distrutti a colpi di mazza o di spranga da ignoti nel cuore della notte. Nella gallery, vi mostriamo le foto della fontana prima e dopo l'atto vandalico, con i gigli che non ci sono più.

L’ennesimo atto vandalico all'interno del parco, nel pieno dei divieti da emergenza Coronavirus, è avvenuto davanti alla Casina degli Algardi, gestita della Presidenza del Consiglio dei ministri, sede degli incontri tra capi di stato. "Uno smacco al governo perché, l’atto vandalico è avvenuta nei pressi di un’area tenuto sotto controllo h24 dalle forze dell’ordine” commenta Marco Andrea Doria, presidente del Tavolo di coordinamento per parchi e ville storiche di Roma Capitale, che domani mattina si recherà sul posto per constatare di persona i danni, durante un sopralluogo con la Polizia locale di Roma Capitale.

"Un episodio vergognoso, compiuto da veri e propri barbari” ha twittato la sindaca di Roma, Virginia Raggi.

"Da dicembre a oggi Villa Doria Pamphilj è stato oggetto di una lunga serie di atti vandalici - ricorda Marco Adrea Doria - solo la settimana passata la distruzione di 12 targhe della toponomastica, di alcuni vasi ornamentali e statue, e la notte appena trascorsa è stata oltraggiata la fontana del Putto, meglio conosciuta come fontana del Cupido. Come qualcuno possa aver pensato di compiere un simile atto vergognoso e lo abbia anche messo in pratica è incomprensibile e ingiustificabile - contiunua il presidente del Tavolo di coordinamento per parchi e ville storiche di Roma Capitale - non solo per la trasgressione delle disposizioni per la prevenzione del Coronavirus, ma soprattutto perché questo dovrebbe essere il momento in cui una comunità si stringe attorno ai propri valori e protegge quanto ha di più bello, evitando che amministrazione e forze dell’ordine disperdano impegno e risorse per episodi che mai si dovrebbero verificare".

Un po’ di storia. La Fontana del Putto a Villa Doria Pamphilj venne realizzata nel 1855 da Andrea Busiri Vici, ed è situata al centro del Giardino del Teatro in Villa Pamphilj. E' detta anche "del Cupido" per via della figura di Cupido che sorgeva al centro e di cui ora rimangono solo poche tracce. La fontana si caratterizza per la presenza di quattro piccoli pilastri sotto la vasca e quattro figure di fauni, due maschi e due femmine. Sono poi presenti alcuni mascheroni, fra cui Bacco e Gorgone e altre figure.