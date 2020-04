Va a fuoco un pullman Cotral. Fiamme sulla Pontina

Fiamme sulla Pontina, a fuoco un autobus Cotral. E' successo sulla SS148 Pontina all'altezza dello svincolo di Torvaianica, sul litorale romano. Il mezzo che si dirigeva verso Nettuno, durante il tragitto, al chilometro 29 della strada statale, in direzione Latina, all’altezza del mobilificio Euroarredamenti di Pomezia, è improvvisamente andato a fuoco.

L'autista si è accorto che dalla parte posteriore del veicolo usciva del fumo e così in fretta e furia è riuscito ad accostare il veicolo e mettersi velocemente in salvo. In un attimo il bus è stato travolto e distrutto dalle fiamme. Non si è registrato nessun ferito, il mezzo era al suo interno senza passeggeri a bordo. Una densa colonna di fumo nero, visibile fino a Roma, si è alzata improvvisamente dalla strada spaventando gli automobilisti in transito.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Pomezia con un'autobotte, i carabinieri e la polizia stradale di Aprilia. In attesa della conclusione della bonifica in corso e della messa in sicurezza degli automobilisti, gli agenti hanno provveduto, in via precauzionale, a chiudere il tratto di strada interessato in entrambe le direzioni.​​