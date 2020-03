Edicole a Roma. Ecco dove sono i giornalai aperti

L'emergenza coronavirus non ferma l'attività delle edicole romane che restano aperte in tutti i quartieri della città.

Da Ostiense a Trastevere, passando per Monteverde, Gregorio VII, Parioli e Talenti. Nel file allegato l'elenco completo di tutte le edicole aperte in questi giorni nella Capitale. Quartiere per quartiere.