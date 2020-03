Nostalgia della metro? Arriva il simulatore della linea B

Ottime notizie per i pendolari in astinenza da metro: arriva il simulatore della metro B. Una sala di controllo in piena regola da cui gestire il traffico dei treni sulla seconda tratta della sotterranea capitolina. Alta fedeltà: il software, basato sull'orario invernale attualmente in vigore (27 treni in servizio), replica nei dettagli tracciati, corse e tabelle di marcia. Con tanto di imprevisti da gestire: incidenti, sovraffollamento, guasti. Il programma è stato realizzato dagli appassionati di odisseaquotidiana.com, sito di riferimento per la comunità dei pendolari romani, ed è scaricabile gratuitamente per la piattaforma Train director. Pochi clic per iniziare a dirigere il traffico sulla metro B. E vedere se è davvero così difficile fare meglio di quelli che la gestiscono per davvero.