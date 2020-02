A Roma prostitute a dieci anni

Rivelazione choc in commissione parlamentare d’inchiesta per l’infanzia e l’adolescenza: «La prostituzione minorile a Roma vede purtroppo sempre più protagonisti bambine e bambini al di sotto dei 14 anni, anche di 10 o 12 anni». A lanciare l’allarme è il pm della procura capitolina, Maria Monteleone, alla guida del pool dei magistrati che si occupano dei reati contro la violenza di genere e contro i minori. Solo nella Capitale, nel 2019, ha spiegato davanti alla commissione, «abbiamo aperto 31 nuovi procedimenti penali. E negli anni passati c’era stata un’impennata in questa materia dopo la vicenda delle cosiddette "baby squillo"».

Una fotografia drammatica quella scattata dal magistrato che, dati alla mano, ha lanciato un vero e proprio allarme sul fenomeno della violenza, non solo sessuale, a danno di minori di diciotto anni. «A Roma sulla base degli ultimi rilievi statistici reali in questi ultimi anni abbiamo registrato un costante e significativo incremento dei reati che vedono come persone offese i minori di 18 anni, in particolare...

