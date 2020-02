L'alleanza di 'ndrangheta e camorra per lo spaccio a Roma: 33 arresti

‘Ndrangheta e Camorra: unite nella droga. Roma, Napoli, Cagliari, Oristano, Reggio Calabria e Varese. I 33 indagati si sono nascosti anche in Spagna, ma i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, coordinandosi con i colleghi delle diverse città, li hanno arrestati ugualmente.

Facevano parte di due organizzazioni diverse dedite al narcotraffico internazionale. Erano associazioni separate ma interconnesse da una mutua assistenza. La prima vicina alla ‘Ndrangheta calabrese, la seconda alla Camorra campana. Secondo la Direzione Distrettuale Antimafia, che ha coordinato l’operazione “Akhua”, i proventi del traffico sarebbero stati reinvestiti con diverse modalità. Per questo è in corso anche in sequestro dal valore complessivo di circa 1 milione di euro