L'Università Cattolica del Sacro Cuore inaugura l'anno accademico

Con l’intervento del Presidente Cei Card. Gualtiero Bassetti è stato inaugurato l’anno accademico 2019/2020 della sede di Roma dell’Università Cattolica, nell’Auditorium dell’Ateneo del Sacro Cuore (largo F. Vito, 1). A seguire nell’Auditorium il Rettore dell’Università Cattolica Franco Anelli ha pronunciato il discorso inaugurale, cui è seguita la relazione del Preside della Facoltà di Medicina e chirurgia Rocco Bellantone.

Il professor Guido Costamagna, Ordinario di Chirurgia Generale, Direttore del Dipartimento Universitario di Medicina e Chirurgia Traslazionali della Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università Cattolica, ha tenuto la prolusione intitolata “Innovazioni e sfide dell’endoscopia digestiva: immaginando il futuro delle terapie mini-invasive”. Alla cerimonia erano presenti tra gli altri l’Onorevole Elena Bonetti, Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, i Cardinali Giovanni Angelo Becciu, Prefetto Congregazione delle Cause dei Santi, e Giovanni Battista Re, Prefetto emerito della Congregazione per i Vescovi e Presidente emerito della Pontificia Commissione per l'America Latina, e l’Onorevole Alessio D'Amato, Assessore Sanità e Integrazione Socio-Sanitaria Regione Lazio.