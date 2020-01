Ladri acrobati a Montagnola, c'è l'identikit

Boom di furti a Montagnola con due ladri acrobati che sembrano campioni di "parkour", lo sport estremo metropolitano nato in Francia, che espone a molti rischi. Trenta furti in due mesi in tre condomini nel triangolo piazza Caduti della Montagnola, via Perna e De Ruggero. Senza contare gli altri.

«Sono bravissimi, si arrampicano sui tubi del gas, sulle grondaie, e per scappare saltano da un palazzo all’altro. Sono sempre in due, interessati solo a soldi e oro» racconta Fabrizio Bellini, 53 anni, portiere a via Guido De Ruggero n. 71. «Nel mio condominio di cinque palazzi, e negli altri edifici di piazza Caduti della Montagnola al civico 72, e nel condominio di via Perna 51, ci sono stati già una trentina di furti in due mesi. E questo succede perché il parco è comune, e i ladri passano da qui».

I raid proseguono da novembre. «Ad oggi ci sono stati furti ogni due-tre giorni, ogni volta con due o tre colpi. L’ultimo ieri sera al terzo piano del condominio di piazza Caduti della Montagnola. Sempre nello stesso orario 18.30-19.30».

Ronde, cartelli di avviso ai portoni, chat dei residenti e avvistamenti. Ma fermarli è impossibile. «Sono velocissimi, mi è capitato di vedermeli davanti ma sono saltati via dal balcone - racconta ancora il portiere -. E sono esperti: sono riusciti ad aprire una cassaforte sul posto con il frullino, in un tempo di 12-13 minuti».

Dei due acrobati c’è l’identikit, grazie ai filmati delle telecamere presenti in alcune delle case svaligiate. Ma sono incappucciati, dalla corporatura sembrano gli stessi, agiscono in coppia, uno è un po’ più alto, l’altro più basso, solo lo zainetto in spalla.

I furti sono stati denunciati ai carabinieri di viale Asia, e al commissariato di via di Grotta Perfetta. «Ogni volta che telefoniamo loro arrivano ma i ladri campioni di parkour sono sempre un passo avanti alle forze dell’ordine, non temono niente e continuano imperterriti».



I residenti hanno aperto una chat. Il tam tam ieri sera: «Hanno provato a rubare 10 minuti fa a piazzale Caduti della Montagnola 72. Hanno tagliato i cavi dei lampioni e sul posto c’è la polizia». Un altro residente replica: «È sabato, non ne saltano una questi maledetti». «Siamo in trincea», «Tutti all’occhio».

L’altra settimana è stato sventato un furto dando l’allarme così. «Sono entrati nel garage del mio condominio - dice Fabrizio - dando l’allarme siamo riusciti a metterli in fuga. E poi facciamo le ronde. Ne approfitto per ringraziare soprattutto Vincenzo».

Mercoledì l’incontro dei residenti con la Polizia locale di Roma Capitale al centro anziani di via Coribelli.

Dei raid si stanno interessando i consiglieri di Fd’I nel Municipio VIII Lorenzo Mevi, Maurizio Buonincontro e Franco Federici. E Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e deputato di FdI dice che «Il Consiglio municipale ha approvato una risoluzione, a firma di Fd’I, ora trasmetteremo una lettera dettagliata al prefetto e porteremo la vicenda in Parlamento presentando un’interrogazione al ministro dell’Interno Lamorgese».