La sindaca di Roma, Virginia Raggi, alla fine si è arresa e oggi non ha replicato il blocco dei diesel per il quarto giorno di fila. Anche perché domani è prevista la domenica ecologica con lo stop di tutte le auto nella fascia verde della capitale. Divieti così severi (banditi anche i Diesel euro 6, quelli meno inquinanti) he però non incidono granché sulla qualità dell'aria della Capitale come dimostrano le ultime rilevazioni dell'Arpa Lazio-Roma pubblicate oggi sulla giornata di ieri.

Come nel giorno precedente sono 11 su 13 le centraline per la rilevazione dello smog che hanno registrato valori fuori legge per quanto riguarda la concentrazione di Pm10, le famigerate polveri sottili. Speriamo almeno che la pioggia che questa mattina ha bagnato molte zone di Roma sia più efficace dei blocchi dei veicoli a gasolio.