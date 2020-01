Virginia Raggi in udienza da Papa Francesco

Papa Francesco ha ricevuto stamane in udienza il sindaco di Roma, Virginia Raggi. Si è trattato di uno dei tradizionali incontri augurali di inizio d'anno con gli amministratori di Roma e del Lazio, come quello del 4 gennaio scorso con il presidente della Regione e segretario del Pd, Nicola Zingaretti. Tra le altre udienze della giornata, quella con Martin Schulz, ex presidente del Parlamento europeo ed ex presidente del Partito Socialdemocratico di Germania.