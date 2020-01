Campidoglio, guerra sugli uffici dei politici

Si preannuncia una seduta rovente quella odierna in Assemblea Capitolina. In Aula Giulio Cesare approda infatti la delibera inerente al palazzo dei gruppi capitolini di via del Tritone 142, di proprietà della società Prelios e il cui contratto d’affitto è stato rescisso con anticipo dal Comune di Roma che avrebbe dovuto liberare gli spazi il 7 gennaio scorso. Roma Capitale ha però ottenuto una proroga di due mesi per organizzare il trasloco, quindi, entro il 7 marzo prossimo.

Oggi in Campidoglio approda la delibera di maggioranza che, arrivata in commissione Patrimonio il 12 novembre scorso, puntava a indicare nello stabile di via Petroselli 45, in cui oggi c’è il Simu, alcuni uffici disponibili per i gruppi e le commissioni capitoline. Contestualmente arriva in Aula Giulio Cesare anche una mozione a prima firma del consigliere FdI Francesco Figliomeni, e sottoscritta anche dai consiglieri di Lega, Pd, Sinistra per Roma, gruppo misto e liste civiche Roma torna Roma e Con Giorgia, che chiede un impegno alla sindaca per individuare un immobile di proprietà di Roma Capitale quale sede istituzionale dei gruppi consiliari e delle commissioni e a concordare un percorso condiviso con la società locataria per il rilascio dei locali di via del Tritone...

