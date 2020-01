Lite all'Ikea, vola un piatto nel ristorante e ferisce una bambina

Momenti di paura all'Ikea di Roma, nel punto vendita nel quartiere Anagnina. Una bambina di 11 anni è rimasta ferita a una gamba a causa di una violenta lite scoppiata all'ora di pranzo nel ristorante della multinazionale svedese. La discussione tra un anziano e un uomo di mezza età nata per una banale precedenza alla cassa è degenerata. Alla fine sarebbe stata la moglie dell'anziano a lanciare un piatto contro l'uomo con cui il marito stava discutendo. Le schegge del piatto, finito a terra in mille pezzi, hanno colpito le altre persone in fila fra cui una bambina di 11 anni rimasta ferita lievemente a una caviglia. La ragazzina è stata subito soccorsa e medicata. Poco dopo sono arrivati i carabinieri della compagnia di Ciampino.