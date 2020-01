Le rubano la borsa e le viene un ictus per lo spavento: 61enne in coma

È stata avvicinata da un uomo che, per distrarla, le ha detto che le erano cadute le chiavi a terra. Quando si è chinata e si è accorta della borsa rubata, il ladro era già sparito e lei è stata colpita da un ictus. È successo alle 9 di ieri in via dei Giardinetti, nell’omonimo quartiere alla periferia est di Roma. Vittima una 61enne del posto trasportata in codice rosso al Policlinico Tor Vergata dove si trova tuttora ricoverata in coma farmacologico dopo esser stata sottoposta a un intervento chirurgico al cervello. Sulle tracce del ladro ci sono ora i poliziotti.