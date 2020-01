Roma scoppia di rifiuti. Da Portuense a Monte Mario non si respira

Roma invasa dai rifiuti. Da Portuense a Monte Mario la situazione non cambia. Cassonetti stracolmi e mezzi Ama che evidentemente non passano a raccoglierli da giorni. Le feste sono passate ma quello che resta in tutta la città sono i resti dei cenoni passati in famiglia. Il coro è unanime da tutti i quartieri: "Venite a raccogliere l'immondizia!".

E sembra che non ci sia speranza neppure per i romani che stanno rientrando in città in queste ore dopo una breve fuga fuori regione. Il ritorno a casa è stato segnato dalla brutta sorpresa: montagne di rifiuti davanti al portone che spesso tolgono spazio persino ai parcheggi delle auto. Ma siamo sicuri che sia proprio una sorpresa?