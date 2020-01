Cassonetti in fiamme al Trullo, interviene il supereroe "Omo Magno"

Meno male che c'è Omo Magno. Il "supereroe della monnezza" ha salvato ancora la città: cassonetti in fiamme al Trullo, ma ci ha pensato lui - Gabriele Longo è il vero nome - ad allertare i Vigili del Fuoco che sono intervenuti sul luogo per spegnere le fiamme. La notizia è stata riportata su Facebook da Daniele Diaco, consigliere comunale del M5S che sottolinea come Omo Magno, che si fa chiamare così sul web, "da tempo è attivissimo sul fronte decoro e rifiuti: segnala e combatte il degrado con forza e anche con tanto amore per la nostra città".

Gabriele Longo, 45 anni, vive a Monteverde nuovo e parla di una vera e propria "vocazione" per la difesa di Roma. Si è unito da mesi a un gruppo di cittadini costretti spesso a fare le veci dell'amministrazione. Hanno creato una vera e propria "Banda Omo Magno" con tanto di locandina col numero di telefono pubblicata sui social network per le segnalazioni. Anche perché aspettare che la città si salvi da sola, equivale ad arrendersi al peggio.