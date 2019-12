Senzatetto trovato morto, torna il terrore del freddo killer

Il corpo senza vita di un altro “invisibile” - così vengono definiti i senza tetto della Capitale - è stato ritrovato ritrovato nella mattinata di lunedì 30 dicembre nei pressi del parcheggio di un supermercato nella zona di Tor Bella Monaca.

L’uomo di età compresa tra i 50 e 60 anni - inerme e rannicchiato su se stesso - è stato ritrovato davanti l’Eurospin di via Amico Aspertini, dagli operatori del 118 e dagli agenti di Polizia locale che insieme ai Carabinieri della stazione Tor Bella Monaca non hanno potuto che constatarne il decesso. Intervenuti sul posto anche i militari del Nucleo Investigativo di Frascati, l’uomo infatti è stato ritrovato senza documenti.

Nessun segno di violenza era presente sul corpo del senza fissa dimora e dai primi accertamenti fatti sul posto la causa della morte sembra da attribuirsi alle rigide temperature registrate nella notte. La salma è stata poi trasportata al vicino ospedale di Tor Vergata a disposizione della procura di Tivoli.

“Una città come Roma con la sua grande attrattiva verso le persone più fragili e disagiate deve assolutamente prevedere dei piani di emergenza non solo per il freddo che porta a questi tristi episodi ma anche piani di accoglienza mirati per assistere al meglio queste persone”. A commentare il tragico episodio - che vede ancora una volta vittima un senza fissa dimora - è Gennaro Berger, vicepresidente del comitato di quartiere Esquilino Vivo da sempre attento a queste delicate tematiche sociali che conclude dicendo: “Servizi eccellenti ci sono basta vedere l’ottimo lavoro che fanno ogni giorni gli operatori di Binario 95 e quelli dell’Help Center di via Marsala, ma di fatto mancano le strutture dove ospitare italiani e stranieri in seria difficoltà”.

Un triste déjà vu che riporta agli inizi dello scorso anno dove una sequela di morti per il freddo si erano verificate una dietro l’altra quando il 2 gennaio 2019 era balzata alle cronache la morte un’altra senza fissa dimora, una donna ucraina di 50 anni, ritrovata senza vita nel parco della Valli, all’interno dell’area adiacente di via val d’Ala, zona Prati Fiscali. Qualche settimana prima di lei invece un altro clochard – nella zona del Flaminio questa volta- era stato ritrovato anch’esso morto per un malore, causato sembra sempre per il freddo.