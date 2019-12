Case popolari senza riscaldamento. Sulla Tiburtina scoppia la rivolta. «Per un mese i cittadini hanno aspettato che le promesse fatte venissero mantenute, ma ad oggi non sono stati ancora accesi i riscaldamenti nelle case popolari di via Sante Bargelllini, sulla Tiburtina, spenti dal 15 novembre. Dov’è il sindaco, dove sono gli addetti ai lavori che potrebbero risolvere il problema di ben 180 famiglie ad una settimana dal Natale? Gli anziani, i bambini, tutti al freddo stanno». Così Fabrizio Montanini, presidente del comitato Beltramelli, alla coda di un piccolo corteo di residenti sceso ora in strada al grido di «Accendete i termosifoni».

La situazione è, insomma, giunta a un punto di non ritorno e c'è bisogno di un intervento urgente.