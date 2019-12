Va a fuoco la Regione. Dipendenti evacuati

Paura nella sede della Regione Lazio di via Cristoforo Colombo. Fumo denso proveniva dai sotterranei della palazzina B. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno evacuato la palazzina. Ancora da chiarire le cause del rogo che, comunque, hanno provocato grande apprensione in tutto il quartiere.

I dipendenti della Regione Lazio si sono riversati in strada all'esterno della sede di via Rosa Raimondi Garibaldi. Al momento, però, non si registrano feriti. Sono in corso le rilevazioni per individuare eventuali responsabilità.