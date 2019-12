Oggi piove, tutti a casa. Scuole chiuse a Roma

L'allerta meteo era stata già diramata nella mattinata di ieri, così come nel pomeriggio si era già aperto il Centro operativo comunale (Coc) per coordinare l'attività mirata a fronteggiare il rischio di allagamenti e limitare eventuali disagi. Eppure la notizia della chiusura di scuole, cimiteri, parchi e ville storiche a Roma è arrivato intorno alle 21 di sera gettando nel panico centinaia di migliaia di famiglie e docenti, con il sito del Comune andato in "palla2, il centralino in risposta "tra 20 minuti" e una nota ufficiale in cui si dichiarava che il sindaco "stava firmando" l'ordinanza. Dopo una serata da incubo, tutti a casa. Oggi piove.

Per approfondire leggi anche: Emergenza maltempo, a Roma chiudono le scuole

"In seguito all'allerta maltempo diramata dalla Protezione civile della Regione Lazio domani (oggi, ndr) le scuole a Roma, di ogni ordine e grado, rimarranno chiuse. Sono previsti forti piogge, raffiche di vento e mareggiate sulla costa. La sicurezza dei nostri figli e dei cittadini è la cosa che ci sta più a cuore. Per questo domani saranno chiuse tutte le scuole, parchi, cimiteri e ville storiche. Vi invito a limitare il più possibile gli spostamenti e a fare molta attenzione su strada", ha scritto ieri la sindaca di Roma Virginia Raggi su Facebook pubblicando la foto dell'ordinanza.