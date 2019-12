Sospeso lo sfratto del Caffè Greco

Caffè Greco, l'odissea continua. L’ottava sezione civile della Corte d’Appello di Roma ha accolto con un’ordinanza il ricorso per la sospensiva della sentenza di sfratto dell’Antico Caffè Greco.

L’ordinanza è stata emessa «considerato che nel caso di specie è ravvisabile il gravissimo danno, di cui all’art. 447 bis ultimo comma c.p.c., derivante alla parte appellante dall’esecuzione della sentenza impugnata, che comporterebbe la cessazione dell’attività svolta dalla società Antico Caffè Greco in immobile di particolare rilevanza storica, culturale e turistica, con verosimili ripercussioni anche sul piano occupazionale». Nella «valutazione dei contrapposti interessi», si ravvisano quindi per la Corte d’Appello di Roma «le condizioni per accedere alla richiesta di inibitoria» e per questo motivo viene disposta la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata. La Corte d’Appello ha rinviato la causa «all’udienza di discussione del 21 gennaio 2021 ore 11, con termine per note illustrative fino a dieci giorni prima». Come dire la questione è ancora lontana da una soluzione definitiva.