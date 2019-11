Se Greta viene a Roma... Salvini sfotte Raggi e disintegra i grillini

In un Teatro Italia traboccante e gremito in ogni ordine di posto (centinaia le persone rimaste fuori che non riescono a entrare), Matteo Salvini lancia ufficialmente la campagna elettorale per Roma. Teoricamente si voterà nel 2021, ma il leader leghista spera in una «guerra-lampo», piuttosto che di logoramento. Tradotto: il suo auspicio è che si possa andare alle urne il prima possibile, magari con un mega-election day che coinvolga Campidoglio, Regione e Politiche. «Mi auguro che la prossima primavera si possa votare nella Capitale, nel Lazio e in Italia e ce la metteremo tutta per offrire questa possibilità», dice Matteo alla folla che attende di ascoltarlo da oltre un'ora e mezza. Il segretario del Carroccio giudica fallimentari le amministrazioni della sindaca M5S Raggi e del governatore del Lazio Pd Nicola Zingaretti e sfotte Virginia: «Se a Roma arriva Greta scompare in una buca stradale».