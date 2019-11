Ilaria Cucchi querela Matteo Salvini: "Ora basta"

Dalle parole ai fatti: Ilaria Cucchi ha querelato Matteo Salvini. E’ stata la stessa sorella di Stefano a confermare di aver dato mandato al suo avvocato di denunciare l’ex Ministro degli Interni per le dichiarazioni rilasciate all’indomani della sentenza di condanna per omicidio preterintenzionale ai carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro. A poche ore dalla sentenza, un giornalista di Fanpage.it chiese a Matteo Salvini se si sentisse di chiedere scusa a Ilaria Cucchi per quanto detto in passato e il capo della Lega rispose: “L'ho invitata al Viminale. Se qualcuno ha usato violenza ha sbagliato e pagherà. Questo testimonia che la droga fa male, sempre e comunque” come se volesse intendere che la morte del ragazzo non sia stata una conseguenza diretta del pestaggio subito dai carabinieri, ma sia da mettere in relazione all’assunzione di droga. La combattiva Stefania Cucchi ha annunciato le vie legali e oggi ha pubblicato sui profili Twitter e Facebook due immagini che testimoniano il deposito della querela per diffamazione ai sensi dell'articolo 595 del Codice Penale. Le foto sono state accompagnate da un commento: “Ora basta. Lo devo a Stefano, a mio padre ma soprattutto a mia madre. Questo signore deve smetterla di fare spettacolo sulla nostra pelle”.

