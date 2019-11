A Roma piovono alberi. Travolto in auto, un ferito grave ai Castelli

Il maltempo di queste ore aggrava l'emergenza alberi. Sono quattro quelli caduti questa notte a Roma. Uno a piazza Ragusa, che ha sfondano alcune auto in sosta, un altro ieri sera a Testaccio in via Zabaglia (a cui si riferiscono alcune di queste foto e questo articolo), un altro a via Anzio sempre sulla Tuscolana. Sulla Cassia, all'altezza di Corso Francia, un uomo è stato ferito dopo che un albero ha travolto la sua auto.

Ad Albano Laziale, invece, un ragazzo di 23 anni è rimasto gravemente ferito. Il giovane, alle 21 circa, stava percorrendo via dei Cappuccini quando il pesante alberosi è abbattuto sulla sua auto. I vigili del fuoco sono intervenuti per estrarlo dalle lamiere e affidarlo alle cure del 118 che lo hanno trasportato in codice rosso nell'ospedale dei Castelli. I rottami dell'auto sono stati poi rimossi insieme ai tronchi.

Inoltre, un incidente con la stessa dinamica è avvenuto alle 2 di questa notte su via Cassia, all'altezza di corso Francia: un albero si è abbattuto su un'auto in transito, fortunatamente il conducente non è rimasto ferito. In entrambi i casi sono intervenuti anche gli agenti di polizia per effettuare i rilievi.

Sono centinaia gli interventi dei Vigili del fuoco effettuati nelle ultime ore a Roma e Provincia, a causa del maltempo, per allagamenti, alberi caduti, pali pericolanti e soccorsi vari. In particolare, colpite le zone di Cerveteri, Santa Marinella e Civitavecchia. Tanti anche i disagi alla circolazione e rallentamenti stradali questa mattina a Roma, dovuti alle forti raffiche di vento che nella notte hanno interessato la città: code in via della Giustiniana e in via di Casal Selce, all'altezza della rampa per via Aurelia, a causa delle presenza di alberi sulla carreggiata. Chiuso per allagamento il sottopasso di Lungotevere in Sassia.