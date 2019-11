A Roma arriva la task force antidroga

«Le piazze di spaccio nella Capitale agiscono con metodi mafiosi». Non usa troppi giri di parola il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese per descrivere la situazione del commercio illegale di droga in città. A poco più di una settimana dai due incendi che hanno bruciato altrettanti negozi a Centocelle, il ministro ha voluto agire in modo chiaro e deciso. Da lunedì Roma sarà attivata una task force antidroga che vedrà a lavoro 250 agenti ogni giorno in giro per la città. Partendo proprio da Centocelle. Secondo gli investigatori, infatti, dietro ai roghi ci sarebbe la mano dei pusher del quartiere. Ma l’operazione sarà estesa a tutta Roma. «Abbiamo individuato 20 piazze di spaccio e otto aree in centro dove allo smercio di droga si associa la movida...

