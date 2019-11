Albero crolla in strada: tragedia sfiorata a Testaccio

Tragedia sfiorata a Testaccio. Un grosso albero è crollato in via Zabaglia, all'altezza del cimitero inglese, poco lontano dalla scuola media "Carlo Cattaneo". Non ci sarebbero feriti. Sul posto sono in corso le complesse operazioni di spostamento del tronco e di messa in sicurezza dell'area per mano dei vigili del fuoco e della polizia locale.