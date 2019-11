Roberto Spada, il pg della Cassazione: "Confermare condanna a 6 anni"

Confermare la condanna a sei anni con il riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso. E questa la richiesta del sostituto pg Pasquale Fimiani alla V sezione della Cassazione per Roberto Spada in relazione all'aggressione del giornalista della trasmissione Rai "Nemo" Daniele Piervincenzi e del suo operatore Edoardo Anselmi avvenuta il 7 novembre 2017 durante un servizio a Ostia. Il sostituto procuratore generale ha chiesto dunque di dichiarare inammissibile il ricorso presentato dalla difesa di Spada. Per l'aggressione il 18 giugno 2018 Roberto Spada e Ruben Nelson Del Puerto erano stati condannati in primo grado a sei anni di reclusione per violenza privata e lesioni aggravate con il riconoscimento dell'aggravante mafiosa. Condanna confermata poi il 7 dicembre scorso in Appello per Roberto Spada.

Stralciata, invece, la posizione del braccio destro, Ruben Nelson Del Puerto, il cui processo è ancora in corso in Appello. Spada lo scorso 24 settembre in un altro procedimento, il maxi processo al clan, nato dall'operazione 'Eclissi' della Dda di Roma, e' stato condannato all'ergastolo dalla Corte d'Assise.