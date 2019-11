Massacrato a martellate dal figlio. Uomo trovato in un lago di sangue

Un 40enne ha ucciso il padre di 76 anni a martellate nella sua azienda per motivi economici. E successo in via Soriso, in zona Aurelio, a Roma. Da una prima ricostruzione, sembra che tra i due sia nata una lite: il figlio voleva dei soldi dal padre che invece si sarebbe rifiutato di darglieli. La vittima è Adolfo Ciammetti. A trovare il corpo è stata la figlia che ha avvisato la polizia. Il 40enne, che poi ha confessato il delitto, è stato fermato per omicidio. L’uomo avrebbe diversi precedenti tra cui uno per truffa.