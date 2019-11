Un acquazzone manda Roma in tilt

Traffico in tilt stamattina per il maltempo a Roma. Le pattuglie della polizia locale sono al lavoro per limitare i disagi legati al maltempo e far defluire il traffico cittadino. A causa delle condizioni meteo avverse, il traffico è fortemente rallentato sulla Cristoforo Colombo e sulla via del Mare in direzione Roma centro. Chiusa la tangenziale in direzione Nomentana - Salaria per un incidente senza feriti, accaduto in galleria a 200 metri dall’uscita. Chiuso il sottovia di via Due Ponti per allagamento, così come piazzale del Verano all’altezza di via dell’Università, via Fosso della Magliana, via Tiburtina 358. Anche la galleria Giovanni XXIII è chiusa da stanotte per allagamenti in direzione San Giovanni e Tiburtina.

Disagi a causa del maltempo anche nelle stazioni metropolitane di Roma. La stazione Furio Camillo della metro A è attiva soltanto per i viaggiatori in discesa dai treni e in uscita dalla stazione a causa di un guasto tecnico. Ai viaggiatori in partenza Atac consiglia di utilizzare le vicine stazioni Ponte Lungo o Colli Albani. Permangono le chiusure per lavori programmati delle stazioni della metro A Baldo degli Ubaldi e Barberini. Questa mattina, alla stazione Cornelia della metro A, chiuso l’accesso all’angolo tra Circonvallazione Cornelia e via Giovan Battista Pagano, l’ingresso alla metro è consentito soltanto dagli ingressi nei pressi di piazza Irnerio.

LE PREVISIONI - Il maltempo continua ad attanagliare il nostro Paese e dalle ultime elaborazioni dei modelli meteo internazionali questa situazione non sembra avere una via d’uscita almeno fino a fine mese. Il team del sito IlMeteo.it avverte che nei prossimi sette giorni l’Italia verrà raggiunta da ben due vortici ciclonici che attiveranno intense correnti di Scirocco, Libeccio e Maestrale. Le occasioni per precipitazioni abbondanti o molto abbondanti non si faranno attendere già da lunedì. Particolare attenzione oggi alla Sicilia e alla Calabria dove il tempo nel pomeriggio peggiorerà fortemente con rischio concreto di alluvioni lampo e allagamenti. Altre piogge investiranno anche il Centro-Nord. Martedì il maltempo abbandonerà lentamente il Sud per poi dirigersi di gran carriera verso Lazio, Toscana e quindi il Nordest con altre piogge forti e possibili nubifragi a Roma, Grosseto, Bologna, Verona, Padova. La neve cadrà copiosa e abbondante sulle Alpi sopra i 1000-1200 metri, localmente anche a quote più basse. Tornerà l’acqua alta a Venezia con una marea prevista di 125 cm. Tra mercoledì e giovedì il tempo tenderà temporaneamente a migliorare con maggiori spazi soleggiati, ma già da giovedì sera un altro vortice ciclonico sulla vicina Francia comincerà a interessare il Nordovest e la Sardegna con precipitazioni abbondanti. Venerdì il maltempo sarà diffuso al Centro-Nord dove la neve scenderà abbondante a quote molto basse sulle Alpi (5-900 metri), e a 1400 metri sull’Appennino. Le piogge non abbandoneranno l’Italia nemmeno nel successivo weekend.