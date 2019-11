Cuoco muore sullo scooter nella notte. Giallo sull'incidente

E' tutta da accertare la dinamica dell'incidente mortale avvenuto stanotte intorno alle 3. La vittima A.R. cuoco originario di Sorrento, del 1979 probabilmente caduto con lo scooter a causa della pioggia. Non si escludono eventuali coinvolgimenti di pirati della strada. L'impatto mortale è avvenuto in via di San Gregorio in prossimità del Palatino. Sul posto i vigili urbani. Indagini in corso per capire l'esatta dinamica dell'incidente.