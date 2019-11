Grottarossa, masso di tufo piomba su via Filacciano

Grosso masso tufaceo si stacca dal costone e piomba in via Filacciano, una zona rurale prima del Gra, sulla Flaminia, in località Grotta Rossa. Il masso è venuto giù oggi pomeriggio alle ore 17 ed ha invaso la sede stradale. Sul posto immediatamente due squadre dei vigili del fuoco del comando di Roma, per rimuovere il masso, effettuare il sopralluogo per l'eventuale rimozione delle parti in imminente pericolo di caduta. Per i provvedimenti presi, la strada si rendeva inagibile al transito veicolare e pedonale sino alla messa in sicurezza dei costoni, posti lungo la strada.