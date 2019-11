Voragine a via Fuggetta, gli operai vanno in buca

Nuova voragine su via Fuggetta, aperta durante i lavori stradali a Villa Bonelli. "Meno male che la ditta che stava effettuando il ripristino della sede stradale non era ancora passata con il mezzo pesante su quel punto ed è stata una fortuna per gli operai che nessuno abbia subito un infortunio" dichiara Marco Palma (FdI), già vicepresidente Municipio XI.

"Questa - dice Palma - è l'ennesima voragine che inizia ad alimentare più di qualche leggenda per questa strada al limite della superstizione. La buca è profonda circa 6, 7 metri e l'azione che nel tempo è stata fatta dalle acque alimentate dai tombini presenti sulla strada che scaricano le acque meteoriche a dispersione hanno probabilmente creato questa cavità che ha comportato il cedimento della sede stradale".



"Ormai siamo abituati ormai - dichiara l'Amministratrice di alcuni stabili presenti sulla strada, Alessandra Baiocco, che ha l'ufficio proprio a pochi metri dalla voragine -. Sarebbe opportuno avviare una serie di verifiche per vedere evitate situazioni come queste che ormai si ripetono da troppo tempo e con assoluta regolarità, sempre a seguito di qualche evento atmosferico".



"La città deve investire in sistemi di gestione del sottosuolo, deve essere un priorità per qualsiasi amminstrazione. Partire dalle gallerie dei servizi fino ad uno screening delle dispersioni presenti nel sottosuolo. E' chiaro, ad esempio, che avere delle tubazioni o addirittura dei corrugati elettrici da dove arriva acqua non rende il sottosuolo stabile e, quindi, sicuro. Ora siamo in attesa dell'intervento dell'ufficio tecnico del Municipio al fine di verificare eventuali ed ulteriori responsabilità".



Sul posto è intervenuto anche il delegato della Sindaca Raggi, Mario Torelli, ex presidente del Municipio 11.