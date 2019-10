Due ragazzi di 14 anni sono stati investiti dall'auto guidata dalla madre di uno dei due. È accaduto nel pomeriggio in via degli Olimpionici, al Villaggio Olimpico, a Roma. Dai primi accertamenti degli agenti della polizia locale del Gruppo Parioli sembra che alla guida dell'auto ci fosse la madre di uno dei due ragazzi e che l'incidente sia avvenuto durante una manovra. I due giovani sono stati trasportati in ospedale e non sarebbero in gravi condizioni.